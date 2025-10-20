West Ham – Brentford, 22:00, LIVE pe VOYO. Gazdele sunt pe penultimul loc în Premier League

Meciul este programat în această seară, de la ora 22:00, LIVE pe VOYO, dar poate fi urmărit în format LIVE VIDEO și pe Sport.ro.

West Ham United traversează o criză și este penultima clasată din campionatul Angliei, cu doar patru puncte acumulate în șapte meciuri. În această stagiune, West Ham a bifat o singură victorie, cu Nottingham Forest, scor 3-0, o remiză, cu Everton, scor 1-1, și cinci înfrângeri.

De cealaltă parte, Brentford este pe locul 16, cu șapte puncte, iar pe London Stadium merge după un eșec la limită cu Manchester City. În ultima etapă din campionat, West Ham a pierdut în fața lui Arsenal, scor 0-2.

Clasamentul din Premier League

