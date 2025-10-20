West Ham – Brentford, 22:00, LIVE pe VOYO. Gazdele sunt pe penultimul loc în Premier League

West Ham – Brentford, 22:00, LIVE pe VOYO. Gazdele sunt pe penultimul loc în Premier League Premier League
West Ham United se duelează cu Brentford pe London Stadium în ultimul meci din etapa a opta din Premier League. 

Meciul este programat în această seară, de la ora 22:00, LIVE pe VOYO, dar poate fi urmărit în format LIVE VIDEO și pe Sport.ro.

West Ham – Brentford, 22:00, LIVE pe VOYO

West Ham United traversează o criză și este penultima clasată din campionatul Angliei, cu doar patru puncte acumulate în șapte meciuri. În această stagiune, West Ham a bifat o singură victorie, cu Nottingham Forest, scor 3-0, o remiză, cu Everton, scor 1-1, și cinci înfrângeri.

De cealaltă parte, Brentford este pe locul 16, cu șapte puncte, iar pe London Stadium merge după un eșec la limită cu Manchester City. În ultima etapă din campionat, West Ham a pierdut în fața lui Arsenal, scor 0-2.

Clasamentul din Premier League

OUT de la FCSB?! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Să plece dacă vrea!&rdquo;

De nicăieri! Anunțul făcut de Gigi Becali, la o zi după ce FCSB s-a făcut de r&acirc;s cu Metaloglobus

Acord! U Cluj a bătut palma cu noul antrenor: revenire spectaculoasă &icirc;n Superliga

Dobre, să nu mai &icirc;njuri Dinamo! Rapidistul a dat imediat replica

Coșmar pentru Andrei Vlad! Se repetă situația de la FCSB

S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna &icirc;n vestiarul Rapidului

Apariția lui Iuliu Mureșan. Unde a fost surprins noul președinte al lui CFR Cluj
Marian Iancu surprinde și face lobby pentru o mutare de excepție la Rapid: &rdquo;E dușmanul meu, dar &icirc;l vreau acolo! Egalul lui MM Stoica&rdquo;
Gigi Becali a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat pe Mihai Stoica: &rdquo;Băi, arată-le caseta!&rdquo;
Adi Mutu dezvăluie că a fost contactat de un club din Superliga: &rdquo;Mi s-a luat pulsul!&rdquo;
Prăpăd &icirc;n Israel: derby-ul Hapoel - Maccabi Tel Aviv, anulat! Imaginile haosului
