Folosit cel mult câte o repriză, fără gol marcat și cu un singur assist în 10 meciuri, Denis Alibec pare că nu are viitor la FCSB. Atacantul s-a arătat deranjat de criticile publice ale lui Gigi Becali, iar patronul i-a transmis că e liber să plece dacă își dorește.



Florin Gardoș: "Normal că Alibec e frustrat dacă e băgat 45 de minute și e schimbat indiferent cum joacă"

Florin Gardoș, fost coleg cu Denis Alibec la echipa națională, crede că nemulțumirile experimentatului atacant sunt justificate, iar Gigi Becali ar fi trebuit să aibă mai mult răbdare și să respecte convenția avută cu jucătorul.



"Alibec a fost afectat tot timpul de critici, indiferent de direcția din care au venit. Din acest motiv i-a și pus o condiție patronului să nu îl mai critice public. E clar că a vrut un fel de clauză.



Eu sunt de părere că Alibec ar putea ajuta foarte mult echipa. Dar dacă îl bagi 45 de minute și îl scoți indiferent cum joacă, e clar că intervin niște frustrări și că își dorește să plece", a spus Florin Gardoș, într-un interviu pentru PRO TV.

