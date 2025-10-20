EXCLUSIV Sare în apărarea lui Alibec, pus pe lista neagră la FCSB: "Normal că vrea să plece dacă îl bagi 45 de minute și îl scoți indiferent cum joacă"

Sare &icirc;n apărarea lui Alibec, pus pe lista neagră la FCSB: Normal că vrea să plece dacă &icirc;l bagi 45 de minute și &icirc;l scoți indiferent cum joacă Superliga
Denis Alibec (34 de ani) pare că se îndreaptă către plecarea de la FCSB, la doar câteva luni după ce a decis să revină la formația roș-albastră.

Denis AlibecFCSBGigi BecaliCostel PantilimonFlorin Gardos
Folosit cel mult câte o repriză, fără gol marcat și cu un singur assist în 10 meciuri, Denis Alibec pare că nu are viitor la FCSB. Atacantul s-a arătat deranjat de criticile publice ale lui Gigi Becali, iar patronul i-a transmis că e liber să plece dacă își dorește.

Florin Gardoș: "Normal că Alibec e frustrat dacă e băgat 45 de minute și e schimbat indiferent cum joacă"

Florin Gardoș, fost coleg cu Denis Alibec la echipa națională, crede că nemulțumirile experimentatului atacant sunt justificate, iar Gigi Becali ar fi trebuit să aibă mai mult răbdare și să respecte convenția avută cu jucătorul.

"Alibec a fost afectat tot timpul de critici, indiferent de direcția din care au venit. Din acest motiv i-a și pus o condiție patronului să nu îl mai critice public. E clar că a vrut un fel de clauză.

Eu sunt de părere că Alibec ar putea ajuta foarte mult echipa. Dar dacă îl bagi 45 de minute și îl scoți indiferent cum joacă, e clar că intervin niște frustrări și că își dorește să plece", a spus Florin Gardoș, într-un interviu pentru PRO TV.

Costel Pantilimon: "Alibec are nevoie de liniște la FCSB. Îl sfătuiesc să aibă răbdare"

Costel Pantilimon, un alt fost coleg al lui Alibec de la naționala României, a explicat și el că șeptarul campioanei este tipul de jucător care are nevoie de încredere pentru a performa la cel mai înalt nivel.

"Pot să-l sfătuiesc pe Denis să aibă răbdare, să aibă consistență în ceea ce face în antrenamente și să fie acel marcator pe care toată lumea îl așteaptă. Lumea așteaptă de la el goluri. Toată lumea știe că e un jucător foarte talentat, experimentat, dar are nevoie de liniște. 

Dacă observați parcursul lui, acolo unde a avut liniște și încredere din partea celor din club, a dat cel mai mare randament. E un jucător pe care trebuie să-l înțelegi. Cine a lucrat cu el și l-a înțeles, a avut și rezultate pe măsură", a spus Pantilimon, pentru PRO TV.

