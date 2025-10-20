Victoria, obținută prin golurile lui Eppel ('38), venit după o eroare în defensiva gazdelor, și Jebari ('77), a adus trei puncte uriașe pentru ciucani. Cu toate acestea, Ilyes a pus imediat frână entuziasmului.



Robert Ilyes: "Oricând poți să primești o palmă"



Antrenorul oaspeților și-a felicitat jucătorii pentru cele trei puncte, însă a insistat pe modestie și realism, avertizând asupra pericolelor euforiei.



"Vreau să fiu realist, e foarte departe play-off-ul. Sunt multe echipe mult mai valoroase. Eu știu ce am de făcut și trebuie să muncim. Poți să primești oricând o palmă și e greu să te ridici. Rămânem umili", a transmis Ilyes la finalul partidei.



Printre altele, Ilyes a recunoscut și faptul că echipa sa a avut șansă în prima repriză, când Paszka a scos o minge de pe linia porții. "Am arătat ca o echipă și în multe momente am arătat că știm să suferim. Am avut noroc în prima parte, am reglat la pauză momentele de slăbiciune. Fotbalul se joacă pe greșeli. Dacă nu ar fi așa, toate meciurile ar fi 0-0", a completat tehnicianul.



La final, Ilyes a lămurit și o fază amuzantă, legată de o lovitură liberă executată de Paszka, un jucător care nu se afla pe lista inițială a executanților. "Am făcut un fel de glumă și s-a înțeles altfel. Sunt 3 jucători care trebuie să execute, dar Paszka nu era pe listă. El a simțit că poate da gol și a executat. Nu o să mai fac glume pentru că se interpretează altfel", a încheiat Robert Ilyes.



În urma acestui rezultat, Csikszereda acumulează 12 puncte și urcă pe locul 13, depășind-o chiar pe Hermannstadt, care rămâne cu 10 puncte, pe poziția a 14-a.

