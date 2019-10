Scandal la Arsenal! Jucatorii rad de antrenor si il suspecteaza ca a falsificat votul pentru noul capitan

Unai Emery are viata grea la Londra.

Presa britanica a dezvaluit ca mai multi jucatori ai lui Arsenal s-au plans ca nu prea inteleg ce le comunica antrenorul Unai Emery, ei acuzand accentul puternic si engleza aproximativa pe care o foloseste spaniolul. Pustiul Bukayo Saka, care a facut pasul la echipa de seniori sub comanda lui Emery, a recunoscut ca de multe ori il roaga pe „secundul” Freddie Ljungberg sa ii traduca ceea ce ii transmite acesta. „Avem jucatori de 13 nationalitati in lot, asa ca mai pot aparea probleme. Dar cred ca engleza mea e de nota 6, pe o scara de la 1 la 10, asa ca jucatorii ma pot intelege. Anul trecut, cand am fost numit antrenor, vorbeam intr-adevar foarte prost engleza, dar cred ca mi-am imbunatatit vocabularul si pronuntia”, a declarat Emery.

De asemenea, jucatorii “tunarilor” il suspecteaza pe Emery ca a falsificat votul secret pentru alegerea ordinii noilor capitani ai echipei. La sfarsitul lunii septembrie, Granit Xhaka a fost numit capitanul echipei, dupa plecarea lui Laurent Koscielny, Aaron Ramsey, Nacho Monreal si Petr Cech, elvetianul fiind secondat pentru acest post de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Hector Bellerin si Mesut Ozil. Insa, alegerea lui Ozil a ridicat suspiciuni colegilor, in conditiile in care nu multi l-au votat pe german, iar antrenorul a decis sa anunte cei cinci capitani, dar nu si rezultatele finale ale alegerilor.