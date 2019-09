Scandal monstru in Premier League! Bernardo Silva poate fi suspendat 6 etape din cauza unei glume pe retelele de socializare: ce a facut fotbalistul

Bernardo Silva a fost protagonistul unui moment mai putin placut dupa victoria reusita de Manchester City cu scorul de 8-0 in fata lui Watford.

Jucatorul a postat dupa meci pe contul de Twitter o poza in care il compara pe Benjamin Mendy cu mascota unei firme care produce bomboane de ciocolata, Conguitos. Bernardo Silva poate fi suspendat pentru urmatoarele sase partide dupa acest incident.

Postarea a fost raportata imediat de cei de la "Kick It Out", care o considera inacceptabila:

"Suntem extrem de dezamagiti sa vedem postarea lui Bernardo Silva. Stereotipurile rasiste nu sunt acceptate nici macar sub forma de gluma si suntem socati ca o persoana cu o asemenea influenta nu intelege natura discriminatorie a acestui post", au spus cei de la "Kick It Out", care sunt o organizatie ce lucreaza impotriva discriminarii in fotbal.

???? Read our full statement in response to the tweet posted on Sunday by Bernardo Silva. #KickItOut https://t.co/LUiTqOirib

"Racist stereotypes are never acceptable as 'banter'."

Can’t even joke with a friend these days... You guys... ????????‍♂️

Pep Guardiola a sarit in apararea lui Bernando Silva:

"Bernardo este unul din cei mai placuti oameni pe care i-am intalnit in viata mea. Vorbeste patru sau cinci limbi si asta demonstreaza cel mai bine cat de deschis este. Mendy este unul dintre cei mai buni prieteni ai sai, este ca un frate pentru el. Poza nu are legatura cu culoarea pielii. A luat o poza cu el de cand era copil si a comparat-o cu acel desen, care era destul de asemanator", a spus Guardiola.

????️ | "The image is not about the colour of the skin."

Pep Guardiola has defended Bernardo Silva against racism accusations after the tweet he sent to Benjamin Mendy. #mcfc pic.twitter.com/1FIMyhwGwf