Se mai naste o forta in Premier League? O echipa a fost preluata 100% de un PRINT ARAB!

Sheffield United a ajuns pe mana unui print arab.

Printul saudit Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz Al Saud a devenit noul proprietar al echipei engleze Sheffield United, dupa ce Inalta Curte de la Londra l-a obligat pe Kevin McCabe, cel care detinea ca si coproprietar 50% din actiuni, sa i le vanda acestuia.

In 2017 cei doi coproprietari facusera oferte separate pentru a prelua majoritatea actiunilor gruparii, intre ei urmand apoi o batalie in instanta care a durat aproape doi ani, formatia promovand la finele sezonului trecut in Premier League.

McCabe ii vanduse lui Abdullah 50% din actiuni in 2013, cand clubul se afla in liga a treia, dorind investitii masive in lupta pentru revenirea pe prima scena fotbalistica.

"Kevin are un sentiment profund de tradare si se afla in stare de soc in privinta modului in care a fost tratat de printul Abdullah. Acum regreta ca a intrat in afaceri cu el", a declarat pentru Reuters un apropiat al lui McCabe.

Justitia l-a obligat pe acesta sa-si vanda actiunile pentru suma de 5 milioane lire sterline.

Abdullah a salutat decizia instantei, mentionand ca echipa se poate concentra acum exclusiv pe partea competitionala.

Dupa cinci etape din Premier League, editia 2019-2020, Sheffield United se afla pe locul 15 (din 20) cu 5 puncte.