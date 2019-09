A fost anuntat primul mare transfer al iernii: Juventus isi trimite super starul in Premier League! Anuntul facut de italieni

Juventus pregateste o mutare surprinzatoare in iarna.

Italienii anunta ca Juventus si Tottenham pregatesc un schimb surpriza in perioada de mercato din iarna. Potrivit Tuttosport, Tottenham va incerca din nou sa-l aduca pe Dybala dupa ce l-a ratat in vara.

De aceasta data, pentru a avea mai mult succes, Tottenham vrea sa il includa in afacere si pe Christian Eriksen, jucator care va intra in iarna in ultimele sase luni de contract. Eriksen vrea la randul sau sa plece de la Tottenham, iar pe langa Juventus mai are ca optiuni si pe Real sau PSG.

Dybala, starul lui Juventus pana la transferul lui Cristiano Ronaldo, a intrat intr-un con de umbra o data cu venirea portughezului. Argentinianul a pierdut prim-planul la campioana Italiei si este dispus sa accepte o noua provocare.