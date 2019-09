Mourinho, ATAC DIRECT la adresa lui Solskjaer! "Meritam sa fiu demis, dar acum e mai rau ca inainte!" Portughezul, dezamagit ca fosta echipa se chinuie in Premier League

Inceputul slab de sezon prevesteste o noua campanie ratata pentru Manchester United in Premier League.

Mourinho a fost luat la intrebari de jurnalistii englezi despre situatia actuala de la fostul sau club, Manchester United. Echipa antrenata acum de Ole Gunnar Solskjaer se afla pe locul 8 in clasamentul Premier League, cu 8 puncte, la 10 in spatele liderului Liverpool.

Jose Mourinho a evitat la inceput sa dea un raspuns, insa in cele din urma fostul tehnician a spus ca si el merita sa fie demis, insa echipa este in acest momenti intr-o situatie mai neagra decat cea de pe vremea in care el se afla pe banca.

"Sunt mult in urma. Este dificil pentru mine sa raspund la o astfel de intrebare. Am fost acolo timp de doua sezoane si am putut simti o multime de lucruri pozitive si am gasit directia in care sa mergem. Apoi, al treilea sezon nu a fost destul de bun. Am fost demis. Probabil meritam sa fiu demis pentru ca eram responsabil in calitate de manager, dar adevarul trist este ca acum ei stau mai prost ca inainte.

Pentru mine, e un lucru trist. Poate ca oamenii cred ca imi place situatia asta, dar nu imi place deloc", a declarat Mourinho pentru SkySports.

Manchester United a pierdut in acest weekend confruntarea cu West Ham, scor 2-0. Startul greoi al echipei lui Solskjaer anunta un nou sezon in care United se va lupta pentru locurile 3-4 in clasamentul Premier League.