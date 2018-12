Cluburile din Liga 1 au reusit ce nu au putut Manchester City sau PSG! Anuntul facut astazi de FRF

FRF a oferit astazi un comunicat in care anunta ca toate cluburile din Liga 1 au respectat cerintele fair play-ului finaciar.

Paris Saint-Germain a fost prima echipa sanctionata de UEFA pentru nerespectarea fair play-ului financiar, fiind urmata de Manchester City. Cluburile au cautat mai multe solutii pentru a evita sanctionarile, insa nu au reusit sa scape de pedeapsa primita de la UEFA.

In schimb, la fel ca si in sezonul trecut, toate cele 14 cluburi din Liga 1 au indeplinit criteriile fair-play-ului financiar. Situatia actuala este mult mai buna decat cea din anii trecuti. In 2015, trei cluburi au incalcat cerintele de monitorizare, fiind penalizate. In 2016, doua cluburi nu au reusit sa respecte regulile.

”Administratia de monitorizare precizeaza incheierea, la data de 10 decembrie 2018, a ciclul de monitorizare financiara a cluburilor licentiate de Liga I, in timpul sezonului competitional 2018 – 2019”, conform site-ului frf.ro

”Toate cluburile participante la campionatul national Liga I au indeplinit cerintele fair play-ului financiar in timpul competitiei pentru care au primit licenta, respectiv nu au fost inregistrate datorii financiare restante neachitate, la termenul de gratie 30 noiembrie 2018, fata de cluburi, angajati si asigurarile sociale/autoritatile fiscale, in legatura cu obligatiile contractuale sau legale aparute inainte de data de referinta 30 iunie 2018.

Precizam ca este al doilea an consecutiv, in care toate cluburile din Liga I respecta cerintele fair play-ului financiar”, se mai arata in comunicatul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.