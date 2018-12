Ronaldo explica de ce Juventus e mai tare decat Real Madrid si motivul pentru care a ajuns in Italia: "Aveam si alte optiuni!"

Cristiano Ronaldo a acordat un interviu in Gazzetta dello Sport in care a explicat diferentele intre Juventus si Real Madrid.

Ronaldo spune ca la Juve jucatorii sunt o familie si nimeni nu se simte mai presus de club.

"Aici suntem o echipa, in alte parti unii jucatori se cred mai mari ca ceilalti. Aici, toata lumea este la acelasi nivel, sunt mai umili, si au un singur scop, sa castige. Jucatorii erau umili si la Madrid, dar aici simt mai mult lucrul asta. E diferit fata de ce era la Madrid, aici simt ca suntem o familie", a explicat Ronaldo.

Cristiano Ronaldo s-a integrat perfect in Italia. In cele 15 meciuri jucate pentru Juventus in Serie A, Ronaldo a marcat 10 goluri si a dat 5 pase de gol.

"Aveam si alte optiuni in vara, dar am ales Juventus pentru ca stiam ca este o echipa foarte solida. Au avut sezoane bune in Champions League si au castigat sapte titluri consecutive."

"Imi place foarte mult atmosfera din Italia, iar relatia cu presedintele Agnelli a fost cruciala."

"Nu ma gandesc la momentul in care voi juca impotriva Realului. Nu ma intereseaza."

"Vreau sa castig totul cu echipa mea, nu imi uit trecutul, dar vreau sa ma gandesc doar la Juventus."

