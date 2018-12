Aproape de o noua tragedie! Suporterii au deschis focul asupra masinii unui fotbalist de la echipa traficantilor din Columbia!

Fotbalistul a supravietuit unui atac armat deosebit de periculos.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Juan Sebastian Quintero, jucatorul lui Deportivo de Cali, a supravietuit unui atac armat petrecut la finalul partidei cu Pasto din prima liga columbiana. In urma rezultatului, Deportivo a ratat calificarea in playoff iar suporterii au fost furiosi.

Doi dintre ei au urmarit masina lui Quintero, in care se mai afla si fratele fotbalistului, iar focuri de arma au fost trase asupra masinii. Din fericire, atacatorii nu au nimeni tinta.

"Conduceam spre casa cu fratele meu cand am vazut pe cineva ca loveste masina si indreapta arma catre mine. Am reactionat rapid si am accelarat, dar au deschis focul si au tras in usa. Am avut noroc ca n-au nimerit tinta, sunt fericit ca eu si fratele meu am scapat teferi. E inexplicabil, fotbalul e doar un joc. Azi am fost eu, dar maine pot fi alti fotbalisti. Asa ceva se intampla", a povestit Quintero.

Quintero a jucat la Gijon in Spania in sezonul trecut, iar acum a fost titular in victoria cu 1-0 a lui Deportivo de Cali, insa echipa a ratat calificarea in playoff.

Columbienii n-au uitat ca jucatorul Andres Escobar a fost ucis in 1994, dupa ce si-a dat autogol intr-o partida cu SUA din grupa din care facea parte si Romania.