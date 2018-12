Rednic nu se opreste: aduce un fost campion al Romaniei! Jucatorul va semna maine cu Dinamo

Mircea Rednic continua sa aduca jucatori la Dinamo.

Antrenorul din "Stefan cel Mare" cauta solutii pentru redresarea echipei si incearca tot felul de variante. Ultimul pe lista este Ioan Filip. Fost campion al Romaniei cu Otelul, Filip a ramas liber de contract dupa despartirea de Debrecen si este asteptat sa semneze cu Dinamo in cursul zilei de marti.



Filip va semna un contract pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire pe inca un an, noteaza GazetaSporturilor. Filip si Rednic au mai lucrat impreuna la Petrolul, in al doilea mandat al antrenorului la Ploiesti.