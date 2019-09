VIDEO | Rotariu, umilit de noul pusti minune al lui United! A doborat un record urias, e comparat cu Pogba, iar City vrea "SA-L FURE" de la marea rivala

Manchester United a castigat meciul cu Astana din Europa League, scor 1-0, dupa un gol al noului pusti minune al "Diavolilor".

Mason Greenwood a marcat singurul gol al confruntarii in minutul 73 dupa ce l-a ridiculizat pe Dorin Rotariu, dar si pe portarul Astanei. Greenwood a devenit astfel cel mai tanar marcator din istoria lui United in cupele europene. Pustiul care va implini 18 ani luna viitoare a depasit recordul lui George Best cu 170 de zile.

Greenwood este comparat deja cu Paul Pogba si a intrat pe radarul rivalilor de la City. Guardiola il vrea pe tanarul atacant, insa United se pregateste sa-si "betoneze" noul star cu un contract pe masura.