Fratele lui Paul Pogba, anunt SOC in direct la TV despre transferul la Real Madrid: "Zidane nu poate fara el!"

Paul Pogba e disperat sa plece la Real Madrid, anunta chiar fratele jucatorului francez.

Paul Pogba nu a renuntat la ideea unui transfer, desi perioada de transferuri din Anglia s-a incheiat pe 8 august.

Daca Pogba pleaca, Manchester United nu mai poate sa-i aduca inlocuitor pana in luna ianuarie. Pogba a jucat bine in prima etapa din Premier League cu Chelsea si parea ca a renuntat la ideea unei mutari. Fratele lui Paul Pogba, Mathias, a declarat in direct la TV ca mutarea la Real Madrid pana la incheierea perioadei internationale este in continuare posibila.

Pogba e nemultumit de colegii de la United, in timp ce Zidane vrea sa se bazeze pe mijlocasul francez la reconstructia Realului.



Fratele lui Pogba: Realul are nevoie de jocul si bucuria lui Paul!

"Nu pot sa va asigur ca fratele meu va ramane la Manchester United. Nu pot sa dau asigurari ca Paul Pogba se va mai afla la Manchester dupa 2 septembrie, orice se poate intampla. Nu poate sa le faca pe toate in aceasta echipa a lui Manchester. Ce jucator ii lipseste lui Zidane? Fratele meu! Madridul are nevoie de jocul sau, dar si de bucuria sa", a declarat in direct la TV Mathias Pogba, fratele vedetei de la Manchester United.

Englezii vor 200 de milioane de euro pentru Pogba, insa nu acum, ci in vara viitoare. "Nu cred ca fratele meu valoreaza atat. Nimic nu e imposibil pentru Florentino", a mai spus Mathias.

Real Madrid a cheltuit deja peste 300 de milioane de euro pe transferuri in aceasta vara. Manchester United cere 200 de milioane de euro pentru Pogba, insa chiar asa mutarea ar avea sanse de reusita doar vara viitoare, cand englezii vor putea sa-i aduca un inlocuitor lui Pogba.