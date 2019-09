LOVITURA de 100 de MILIOANE de euro pregatita de Real Madrid! L-a ratat pe Pogba, dar Perez i-a gasit deja inlocuitor! Anuntul momentului

Real Madrid i-a gasit inlocuitor lui Pogba.

Real Madrid l-a vrut in aceasta vara cu insistenta pe Paul Pogba, insa negocierile au picat. Florentino Perez s-a reorientat spre alta solutie si a renuntat de tot la Pogba. Potrivit publicatiei Defensa Central, Real Madrid s-a inteles cu Chelsea pentru transferul lui N'Golo Kante. "Galacticii" au prima optiune pentru transferul mijlocasului de la Chelsea, iar mutarea s-ar putea realiza in perioada de transferuri din iarna.

Kante a semnat prelungirea contractului cu Chelsea pana in 2023, castigand un salariu de 1 milion de euro pe luna, dar chiar si asa, madrilenii sunt dispusi sa ofere 100 de milioane de euro pentru a-l transfera, suma cu care Abramovic este de acord.

Kante (28 de ani) a venit la Chelsea de la Leicester in 2016, in schimbul a 35,80 de milioane de euro . A mai jucat in cariera la Caen si Boulugne.

A castigat de-a lungul timpului 2 titluri de campion, unul cu Leicester si unul cu Chelsea, 1 cupa a Angliei, 1 trofeu Europa League, ambele in tricoul lui Chelsea, precum si campionatul mondial cu Franta. Este cotat la 100 de milioane de euro pe transfermarkt.com