Transfer pe ultima suta de metri pentru Real Madrid! 70 de milioane pentru ce-l care poate face uitat pe Pogba: mutare importanta pentru Zidane

Real Madrid s-a intarit cu un mijlocas.

Real Madrid l-a transferat pe Bruno Fernandes de la Sporting!

"Bruno Fernandes va merge la Real Madrid pentru 70 de milioane de euro", a anuntat Daniele Prade, directorul sportiv al Fiorentinei, in momentul in care era intrebat despre interesul italienilor in ceea ce-l priveste pe Raphinha. Prade a explicat ca nu se mai pot gandi la el, din cauza faptului ca Bruno Fernandes va pleca de la Sporting, scrie AS.

Real Madrid si Sporting incepusera negocierile in urma cu o saptamana, cand Jorge Mendes l-a oferit pe Bruno Fernandes celor de la Real Madrid. Mijlocasul va implini 25 de ani in septembrie si va ajunge pe Santiago Bernabeu in schimbul sumei de 70 de milioane de euro, daca informatiile oferite de Daniele Prade se confirma.

Bruno Fernandes a fost ales jucatorul anului trecut in liga portugheza, depasindu-l pe Joao Felix. Mijlocasul a inscris 32 de goluri in 53 de meciuri sezonul trecut si singurul din toate ligile majore europene de pe acest post sau care a inscris de atat de multe ori.

Acum, in ultimele zile de transfer, Zinedine Zidane spera inca la marea mutare a verii pe Bernabeu, aducerea lui Paul Pogba. Totusi, acest lucru pare si mai indepartat acum, avand in vedere ca Manchester United il urmarea si ea pe Bruno Fernandes, ca un posibil inlocuitor al francezului, in cazul in care acesta pleca la Madrid.