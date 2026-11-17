Pattinson, Agentul 007 care admiră pe Arsenal

Amazon MGM Studios a anunțat că Robert Pattinson a fost ales să fie James Bond, pentru următoarele trei filme, înlocuindu-l pe conaționalul Daniel Craig în una dintre cele mai râvnite producții cinematografice din lume. Pentru acest rol au mai fost luați în considerare actorii Jack Lowden, Callum Turner, Josh O'Connor, Jacob Elordi și Nicholas Hoult. De-a lungul timpului, rolul a fost însuflețit de personalități actoricești precum Sean Connery (1962-1967, 1971, 1983), David Niven (1967 / nu în filme produse de EON Film), George Lazenby (1969), Roger Moore (1973-1985), Timothy Dalton (1987-1989), Pierce Brosnan (1995-2002) și Daniel Craig (2006-2021).

Pattinson este un microbist înfocat, echipa sa de suflet fiind Arsenal, deși a crescut într-un cartier londonez unde majoritatea este formată din fani ai cluburilor Chelsea, Fulham și Barnes FC. Și ceilalți actori care l-au interpretat de comandorul britanic au avut echipe favorite, respectiv Liverpool FC (Craig), Reading FC (Moore), Celtic Glasgow (Brosnan), Manchester City (Dalton) și Glasgow Rangers (Connery), în timp ce alții au jucat cricket (Niven / Hollywood Cricket Club) sau rugby (Lazenby / echipe din New South Wales).

Pattinson, de la Harry Potter și Twilight, la Batman, Dune și Bond

Robert Douglas Thomas Pattinson (40 de ani) este născut la Barnes (London Borough of Richmond upon Thames), tatăl său fiind importator de automobile din SUA, iar mama sa lucra la o agenție de modeling. S-a format la Tower House Boys' Preparatory School și The Harrodian School, apoi a lucrat ca model pentru reviste de modă și a cântat în baruri, înainte să se îndrepte către teatru, fiind acceptat de către Barnes Theatre Company.

Începând cu 2004, a dezvoltat o carieră fantastică în filme, în CV având producții precum Harry Potter and the Goblet of Fire (2004), Saga Twilight (2008-2012), Water for Elephants (2011), The Lighthouse (2019), Tenet (2020), The Batman (2022), The Odyssey (2026), Dune: Part Three (2026) și The Batman: Part II (2028).

A fost într-o relație cu actrița Kristen Stewart și acum este logodit cu modelul Suki Waterhouse. Are o avere estimată la 80 de milioane de dolari și are contracte de publicitate cu Dior (promovează parfumurile Dior Homme), Jaeger-LeCoultre (global ambassadorship al companiei de ceasuri) și 1664 Blanc (brand ambassador a producătorului de bere) și deține Icki Eneo Arlo, o casă de producție de filme independentă. Sora sa, Lizzy Pattinson (43 de ani) este cântăreață (rock alternativ, pop) și textieră.

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