România a câștigat cu Polonia, 2-1 pe Arena Națională, iar marți de la 21:45 joacă în deplasare cu Bosnia și Herțegovina ultimul meci din grupa din Liga Națiunilor, Liga B, pe Bilino Polje din Zenica.

Pentru România lui Gheorghe Hagi, miza este încheierea grupei pe locul 3, pentru că ultima poziție ar însemna disputarea unui baraj de menținere în Liga B / retrogradare în Liga C.

Gică Hagi a ales echipa de start pentru Bosnia - România

Înainte de această partidă, Gică Hagi a decis, în mare parte, echipa de start pe care o va trimite în teren. Singura nelămurire este la mijlocul terenului, unde selecționerul va decide între Alexandru Cicâldău și Vladimir Screciu, ambii de la Universitatea Craiova, scrie Fanatik.ro.

Față de meciul precedent, cu Polonia, surpriza este în atac. Daniel Bîrligea (26 de ani) va fi titular la Zenica, după ce în meciul precedent Hagi a mers pe mâna lui Florinel Coman.

Echipa de start aleasă de Gică Hagi în meciul cu Bosnia: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Cicâldău (Screciu), R. Marin, Dragomir – Hagi – Bîrligea, Man.

Cea mai bună veste pentru România: opt adversari ar putea fi OUT

Selecționerul bosniac Sergej Barbarez are însă o problemă înaintea partidei cu „tricolorii”. Opt jucătorii ai naționalei lui riscă să fie suspendați dacă vor primi cartonaș galben în meciul cu România, iar meciul cu echipa lui Gică Hagi nu are miză pentru bosniaci.

„Conform informațiilor privind statutul disciplinar al jucătorilor echipei naționale, nu mai puțin de opt Dragoni intră în ultimul meci al fazei grupelor cu câte un cartonaș galben.

Este vorba despre Kerim Alajbegović, Sead Kolasinac, Amar Memić, Zinedin Smajlović, Ivan Šunjić, Ermin Mahmić, Ermedin Demirović și Armin Gigović”, informează presa din Bosnia înaintea partidei cu România.