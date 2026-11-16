Arsenal a ajuns la un acord cu Declan Rice pentru prelungirea contractului până în iunie 2031, potrivit jurnalistului David Ornstein, de la The Athletic.

Mijlocașul englez, în vârstă de 27 de ani, este unul dintre oamenii de bază ai lui Mikel Arteta. „Tunarii” au un început excelent de sezon în Premier League, campionat transmis în exclusivitate pe VOYO. După 10 etape, londonezii ocupă primul loc, cu 27 de puncte, la cinci lungimi de Brighton.

Declan Rice semnează! Contract până în 2031

Rice a bifat 15 apariții în toate competițiile în actuala stagiune, cu un gol și cinci pase decisive. Conducerea clubului a dorit să-i asigure viitorul pe termen lung, iar negocierile au ajuns la final.