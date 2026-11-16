AS Roma a venit la meci după internaționalul român! Transferul se poate face în iarnă

AS Roma a venit la meci după internaționalul român! Transferul se poate face în iarnă Stranieri
SPORT.RO
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Un fotbalist din lotul lui Gică Hagi ar putea face pasul în campionatul Italiei din iarnă, după o ascensiune remarcabilă în ultimul sezon și jumătate.

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Din articol

Tony Strata, urmărit de AS Roma, Lecce și Sampdoria. Transferul se poate realiza în iarnă

Tony Strata (22 de ani), fundașul dreapta de la Vitoria Guimaraes, a ajuns în atenția a trei cluburi din Italia. Guimaraes Digital scrie că reprezentați ai cluburilor AS Roma, Lecce și Sampdoria l-au urmărit pe fotbalistul român de pe stadion la meciul cu FC Porto, disputat pe 8 noiembrie și pierdut de echipa lui Strata, scor 1-2.

La partida cu FC Porto, Strata a fost integralist în flancul drept al apărării celor de la Vitoria Guimaraes.

După 11 etape din Serie A, AS Roma ocupă locul 3, cu doar două puncte sub liderul Lazio, în timp ce Lecce e pe 14, cu 10 puncte. Sampdoria, cealaltă formație interesată de Tony Strata, e pe 14 în Serie B.

Presa portugheză notează că Strata va fi unul dintre numele fierbinți ale ferestrei de mercato din ianuarie. Chiar dacă Vitoria Guimaraes ar vrea să își păstreze cei mai importanți jucători din lot, transferul românului se poate realiza în schimbul unei oferte tentante.

Născut și crescut în Franța, Tony Strata a ajuns în Portugalia vara trecută, de la Ajaccio. Fundașul dreapta a strâns până acum 38 de meciuri la formația portugheză și a cucerit Cupa Ligii Portugaliei.

  • 4 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Tony Strata, potrivit Transfermarkt
  • La naționala României de seniori, Strata a jucat până acum în două meciuri. La 2-1 contra Poloniei, fundașul dreapta a fost rezervă neutilizată.
  • Tony strata
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Antrenorul de la Vitoria Guimaraes: "Tony Strata ar putea fi următorul mare transfer al clubului"

Informațiile despre interesul cluburilor italiene vine la scurt timp după ce antrenorul de la Vitoria Guimaraes, Tiago Margarido, a spus că se așteaptă ca Tony Strata să fie următorul mare transfer al clubului.

"Cine va fi următorul mare nostru transfer? Greu de spus, dar avem mulți jucători valoroși. Cred că Tony Strata este un fotbalist foarte tânăr, care deja performează la un nivel înalt și va continua să progrese", a spus Margarido, într-un interviu pentru ZeroZero.

Antrenorul formației de pe locul 14 din prima ligă portugheză a continuat pe acest subiect, aducând în discuție un alt fotbalist talentat al echipei sale, mijlocașul central Goncalo Nogueira (22 de ani).

"Tony are deja un randament foarte ridicat și, fiind foarte tânăr, mai are mult loc de progres. Cred că poate ajunge la un nivel foarte înalt.

Și Goncalo m-a surprins destul de mult. Are o calitate care îl ajută enorm: capacitatea de a învăța și dorința permanentă de a progresa. A reușit să-și ridice jocul la un nivel foarte interesant", a mai spus antrenorul de la Vitoria Guimares.

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