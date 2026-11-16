AS Roma a venit la meci după internaționalul român! Transferul se poate face în iarnă

Tony Strata, urmărit de AS Roma, Lecce și Sampdoria. Transferul se poate realiza în iarnă

Tony Strata (22 de ani), fundașul dreapta de la Vitoria Guimaraes, a ajuns în atenția a trei cluburi din Italia. Guimaraes Digital scrie că reprezentați ai cluburilor AS Roma, Lecce și Sampdoria l-au urmărit pe fotbalistul român de pe stadion la meciul cu FC Porto, disputat pe 8 noiembrie și pierdut de echipa lui Strata, scor 1-2.

La partida cu FC Porto, Strata a fost integralist în flancul drept al apărării celor de la Vitoria Guimaraes.

După 11 etape din Serie A, AS Roma ocupă locul 3, cu doar două puncte sub liderul Lazio, în timp ce Lecce e pe 14, cu 10 puncte. Sampdoria, cealaltă formație interesată de Tony Strata, e pe 14 în Serie B.

Presa portugheză notează că Strata va fi unul dintre numele fierbinți ale ferestrei de mercato din ianuarie. Chiar dacă Vitoria Guimaraes ar vrea să își păstreze cei mai importanți jucători din lot, transferul românului se poate realiza în schimbul unei oferte tentante.

Născut și crescut în Franța, Tony Strata a ajuns în Portugalia vara trecută, de la Ajaccio. Fundașul dreapta a strâns până acum 38 de meciuri la formația portugheză și a cucerit Cupa Ligii Portugaliei.