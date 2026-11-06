OUT de la Arsenal! Probleme pentru Mikel Arteta

Clubul englez Arsenal Londra a anunţat vineri că atacantul Bukayo Saka va mai lipsi de pe teren o perioadă de câteva săptămâni după accidentarea suferită în meciul cu Bayern Munchen.

Bukayo Saka a fost înlocuit în minutul 10 al meciului dintre Arsenal Londra şi Bayern Munchen, din ziua de 21 octombrie. El a suferit o accidentare la cvadriceps şi nu a mai jucat de atunci.

Saka "va începe să se întoarcă pe teren şi să facă mai multe activităţi abia după pauza internaţională care începe săptămâna viitoare, dar din păcate, va lipsi o perioadă", a spus Mikel Arteta, antrenorul spaniol al "tunarilor", fără a se aventura într-o evaluare mai precisă pentru a nu "pune prea multă presiune" asupra personalului medical, care "face tot posibilul să-l aducă în formă" pe internaţionalul englez.

După pauza produsă de meciurile echipelor naţionale, Arsenal va disputa două meciuri importante în Liga Campionilor, împotriva Borussiei Dortmund pe 24 noiembrie şi apoi împotriva lui Real Madrid pe 9 decembrie. Între aceste partide va fi meciul de acasă împotriva lui Manchester City şi derby-ul londonez împotriva lui Tottenham.

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