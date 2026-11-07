Arsenal, campioana en-titre și liderul la zi din Premier League, are un start foarte bun, cu 8 victorii și un singur eșec în primele 9 etape. Unica înfrângere a venit pe terenul revelației Brighton (0-3), în septembrie.

Echipa lui Mikel Arteta vine după victoria din Cehia, obținută în urmă cu trei zile contra Spartei Praga, scor 2-1, după golurile lui Madueke și Gyokeres. Arsenal e neînvinsă în Champions League, unde ocupă locul 3 și are 10 puncte din primele 4 meciuri.

"Vrem să atacăm din nou, chiar de la început. Știm ce avânt avem acum și trebuie să-l amplificăm, mai ales înaintea pauzei internaționale", a spus Mikel Arteta, adăugând că Bukayo Saka este în continuare accidentat și va mai lipsi câteva săptămâni.

De partea cealaltă, Hull City ocupă locul 11, cu 11 puncte obținute în primele 9 etape. Nou-promovata și-a mai domolit avântul în ultima perioadă, după un început extraordinar, fără gol primit în ultimele trei etape și victorii împotriva lui Manchester City și Coventry.

Sergej Jakirovic, antrenorul lui Hull: "Dacă te retragi și ești pasiv, Arsenal te distruge"

Sergej Jakirovic, antrenorul lui Hull, a avut numai cuvinte de laudă la adresa campioanei en-titre și a explicat clar ce tactică nu va folosi împotriva lui Arsenal.

"Cred că Arsenal, în acest moment, joacă poate cel mai bun fotbal, alături de Paris Saint-Germain. Joacă foarte bine. Am urmărit multe meciuri ale lor și am încercat să găsesc ceva, dar sunt extraordinari, o echipă foarte puternică.

Nu ai nicio șansă dacă te retragi într-un 5-4-1 și ești pasiv. Te vor distruge. Săptămâna aceasta am încercat ceva: planul A, planul B și planul C, dar vom vedea. Trebuie să jucăm agresiv și cu inițiativă", a spus Jakirovic.

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