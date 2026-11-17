Ricardo Pădurariu este unul dintre cei mai lăudați jucători ai roș-albaștrilor din acest sezon.

Wayne Rooney a recunoscut că a vrut să se sinucidă: ”Nu mai vrei să fii în preajma nimănui”

Wayne Rooney a recunoscut că a vrut să se sinucidă: ”Nu mai vrei să fii în preajma nimănui”

Gigi Becali și MM Stoica, dialog exploziv la TV: "E jignitor ce ai zis despre mine! Ca și cum aș fi o cârpă"

AS Roma a venit la meci după internaționalul român! Transferul se poate face în iarnă

Fotbalistul care a impresionat la Corvinul Hunedoara în sezonul trecut s-a făcut remarcat încă de la primul meci și a devenit titular incontestabil în flancul stâng al apărării.

Ricardo Pădurariu susține că, deși este revelația roș-albaștrilor din acest sezon și este lăudat meci de meci de către patronul Gigi Becali, mai are multe lucruri de îmbunătățit, cel puțin pe faza defensivă.

”Am muncit foarte mult înainte să ajung o piesă de bază la FCSB. Am muncit foarte mult. A crescut și încrederea, se vede și în joc și sper să mai am câteva lucruri de îmbunătățit, să mai repet. Tactic, cred că mai am de îmbunătățit. În apărare, să stau cât mai bine în apărare și cam atât. În apărare”, a spus Ricardo Pădurariu conform GSP.

Întrebat despre clauza de reziliere de 50 de milioane de euro pe care Gigi Becali i-a stabilit-o în luna septembrie, Ricardo Pădurariu a mărturisit că încrederea patronului cântărește foarte mult în evoluțiile sale, însă susține că nu este interesat de clauze și de sumele care se vehiculează atunci când vine vorba despre el.

”Încrederea acordată de Gigi Becali contează pentru că îmi dă și mie o anumită încredere și s-a văzut pe teren. Sincer, nu bag în seamă clauzele și tot ce vorbește de bani și de numele meu. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren și să se vadă pe teren”, a adăugat Ricardo Pădurariu.