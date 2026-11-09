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Executia care face INCONJURUL LUMII vine tot din Anglia! Golul din foarfeca care il va face invidios si pe Giroud, reusit de Delle Alli

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Văzut cândva drept unul dintre cei mai talentați jucători de pe continent, Dele Alli este într-un picaj greu de descris. Ultima oară la Como, mijlocașul englez nu mai are angajament din septembrie 2025.

Fără contract de un an de zile, Dele Alli a incendiat tricoul lui Arsenal

În ultimul an, fostul internațional englez a fost în discuții cu Swansea City (Championship), Birmingham City (Championship), WBA (Championship), Wrexham AFC (Championship), FC Rapid 1923 (Liga 1), Elche (La Liga), FC Sevilla (La Liga), Real Oviedo (Segunda Division), Getafe (La Liga), Liverpool (Premier League) și AC Monza (Serie A), dar discuțiile nu s-au concretizat. Până să semneze un contract, jucătorul își umple timpul fiind streamer pe TikTok și Twitch.

În ultima săptămână, Dele Alli a acceptat mai multe provocări din partea lui IShowSpeed, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din zona fotbalului. Deși și-a făcut un nume la Tottenham, echipă a căror meciuri din Premier League pot fi urmărite pe VOYO, mijlocașul a acceptat să îmbrace tricoul lui Arsenal.

Pentru a nu își trage antipatii din partea susținătorilor lui Tottenham, fostul internațional a recurs la un gest reprobabil. Dele Alli, în timp ce avea un echipament de protecție, a incendiat tricoul rivalei în propria locuință. Toată această tevatură a fost filmată în timp real, ca ulterior rețelele de socializare să preia videoclipul.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Unii fani s-au amuzat de situație, pe când alții au condamnat gestul la care a recurs Dele Alli.