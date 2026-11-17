Antrenorul lui Dinamo a bifat deja 17 meciuri pe banca echipei sale și a pierdut doar două dintre acestea. ”Câinii” sunt acum pe locul doi, la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Craiova, și visează la primul titlu după 20 de ani.

Nuno Campos a acceptat provocarea de a antrena în România după ce a pregătit-o pe Zalaegerszeg, în Ungaria, în sezonul precedent. Într-un interviu amplu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, portughezul se descrie ca fiind un mare admirator al lui Pep Guardiola și al stilului său, implementat prima oară în urmă cu aproape 20 de ani la Barcelona.

Nuno Campos: ”Am învățat foarte mult de la Guardiola”

”Am învățat foarte mult despre Barcelona de la Guardiola. Pentru că îmi place să am controlul asupra balonului, să controlez jocul cu balonul. Face parte din personalitatea mea.

Am văzut foarte multe meciuri din acea perioadă a Barcelonei datorită lui Guardiola și am început să tai secvențe din meciuri. Cum fac ei asta? Cum de se întâmplă asta?”, a spus portughezul.