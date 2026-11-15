Se pregătește oferta pentru Declan Rice! Starul lui Arsenal a dat cărțile pe față: „Să sperăm”

După 10 etape, formația pregătită de Mikel Arteta ocupă primul loc, cu 27 de puncte, la cinci lungimi în fața celor de la Brighton.

Unul dintre oamenii de bază ai „tunarilor” este fără doar și poate Declan Rice (27 de ani). Mijlocașul englez a bifat 15 apariții în toate competițiile, cu un gol și cinci pase decisive.

Arsenal pregătește un nou contract pentru Declan Rice

Conducerea clubului londonez vrea să-i asigure viitorul pe termen lung și a început discuțiile cu reprezentanții fotbalistului pentru prelungirea contractului. Rice a vorbit deschis despre negocieri și a transmis că speră să ajungă la un acord în perioada următoare.