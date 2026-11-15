Se pregătește oferta pentru Declan Rice! Starul lui Arsenal a dat cărțile pe față: „Să sperăm”

După 10 etape, formația pregătită de Mikel Arteta ocupă primul loc, cu 27 de puncte, la cinci lungimi în fața celor de la Brighton.
Unul dintre oamenii de bază ai „tunarilor” este fără doar și poate Declan Rice (27 de ani). Mijlocașul englez a bifat 15 apariții în toate competițiile, cu un gol și cinci pase decisive.
Arsenal pregătește un nou contract pentru Declan Rice
Conducerea clubului londonez vrea să-i asigure viitorul pe termen lung și a început discuțiile cu reprezentanții fotbalistului pentru prelungirea contractului. Rice a vorbit deschis despre negocieri și a transmis că speră să ajungă la un acord în perioada următoare.
„Să sperăm că un nou contract este la orizont în curând. Sunt extrem de norocos să joc la un club precum Arsenal, unde antrenorul îmi arată atât de multă încredere, iar coechipierii mei depun atât de mult efort pentru mine”, a declarat mijlocașul.
Arsenal l-a transferat pe Rice de la West Ham în vara anului 2023, în schimbul a 116 milioane de euro, sumă record pentru club la acel moment. De atunci, englezul a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei și a primit titlul de fotbalistul sezonului la Arsenal în ultimele două campanii.
Cotat la 120 de milioane de euro, potrivit datelor Transfermarkt, Rice a strâns 452 de meciuri la nivel de club. A marcat 37 de goluri și a oferit 50 de pase decisive. Pentru Arsenal are 173 de apariții, 22 de goluri și 36 de assisturi, în timp ce la West Ham a înregistrat 245 de meciuri, 15 goluri și 13 pase decisive.