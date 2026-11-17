După un sezon în care a contribuit din plin la titlul câștigat de PSV Eindhoven, fotbalistul român a intrat într-un con de umbră. Peter Bosz nu se mai bazează pe el, iar în această stagiune a evoluat doar 163 de minute.

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În ultima vreme s-a vorbit tot mai des de un transfer pentru Dennis Man, iar o revenire în Italia este din ce în ce mai probabilă. Lazio și Atalanta ar fi manifestat interes pentru fotbalistul român, însă a apărut și varianta La Liga pentru Man. Valencia l-ar avea pe o listă scurtă pe jucătorul român.

Se pare însă că Dennis Man a mai fost propus la un club de top, însă mutarea nu are șanse de realizare.

Surse din Turcia susțin că Dennis Man ar fi fost propus și la Beșiktaș de către mai mulți agenți, iar directorul sportiv al clubului Onder Ozen ar fi fost încântat de fotbalistul român, însă mutarea a fost refuzată din start de antrenorul Vincenzo Italiano, care nu l-a vrut pe Man sub comanda sa.

12 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, potrivit Transfermarkt.

În urmă cu o lună, Dennis Man recunoștea că nu traversează o perioadă tocmai bună la echipa de club: ”Încerc să uit de problemele de la echipa de club când vin la echipa națională. La PSV este o situație mai nasoală, dar mă antrenez zi de zi, sunt pregătit și când o să am ocazia o să fiu pregătit”.