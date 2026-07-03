Robert Niță: ”Un talent mare, e unul dintre jucătorii mei preferați din Superliga. Rar!”

Fost atacant trecut pe la Rapid, Foresta Suceava sau Rocar, Robert Niță a fost pus în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro să rostească numele unui fotbalist talentat care încă nu a confirmat.

Niță l-a numit pe Denis Alibec, cu mențiunea că atacantul a confirmat de-a lungul carierei, însă nu la nivelul pe care talentul său l-ar fi recomandat.

”(n.r. Un fotbalist talentat de astăzi de la care aștepți să confirme?) A confirmat, dar nu pe măsura talentului. Nivelul lui trebuia să fie cel care a fost la un moment dat când a fost tânăr.

E vorba despre Alibec. Îl iubesc pe jucătorul ăsta. E rar. Sper să termine cum a început la un moment dat. Ok, nu va mai ajunge la Inter Milano, dar să fie protagonist în Superliga României.

Un talent mare, e unul dintre jucătorii mei preferați din Superliga României”, a spus Robert Niță la Poveștile Sport.ro.

Alibec este în prezent legitimat la Farul Constanța. Cotat la 250.000 de euro de site-urile de specialitate, atacantul a semnat cu ”marinarii” din postura de jucător liber de contract în iarna lui 2026.

Cifrele lui Denis Alibec

Astra Giurgiu: 145 de meciuri jucate, 63 meciuri jucate, 40 pase decisive

Farul Constanța: 108 meciuri jucate, 39 goluri înscrise, 28 pase decisive

FCSB: 55 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 12 pase decisive

Inter Primavera: 49 meciuri jucate, 24 goluri înscrise, 0 pase decisive

Muaither: 23 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 5 pase decisive

CFR Cluj: 21 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Kayserispor: 17 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Mechelen: 12 meciuri jucate, 1 gol înscris, 2 pase decisive

Bologna: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Inter: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Emisiunea integrală cu Robert Niță la Poveștile Sport.ro