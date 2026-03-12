VIDEO O singură dată a mai primit Chelsea 5 goluri în Champions League! Juca Dan Petrescu la londonezi

O singură dată a mai primit Chelsea 5 goluri în Champions League! Juca Dan Petrescu la londonezi Liga Campionilor
PSG a dat de pământ cu Chelsea în turul din optimi, scor 5-2.

ChelseaPSGfc barcelonaDan PetrescuChampions League
Paris Saint-Germain, campioana en titre a Europei, a dispus de Chelsea cu 5-2 în turul din optimile Champions League, luându-şi astfel revanşa după finala Cupei Mondiale a Cluburilor de anul trecut, pierdută cu 0-3 în faţa londonezilor.

PSG - Chelsea 5-2 în optimile UCL 2025-2026

Parizienii au condus de două ori, prin golurile înscrise de Bradley Barcola (10) şi Ousmane Dembele (40), dar londonezii au revenit de fiecare dată, prin Malo Gusto (28), respectiv Enzo Fernandez (foto) (57). 

Vitinha (74) a readus echipa antrenată de Luis Enrique în avantaj, cu o execuţie elegantă, profitând de o gafă a portarului Filip Jorgensen

Georgianul Khvicha Kvaratskhelia, introdus pe gazon în minutul 62, a reuşit o dublă pe final (86 și 90+4), aducând-o mai aproape pe PSG de sferturile de finală.

Barcelona - Chelsea 5-1 în sferturile UCL 1999-2000

A fost pentru a doua oară în istorie când Chelsea a primit 5 goluri într-un meci de Champions League.

Prima dată s-a întâmplat în sferturile de finală din ediția 1999-2000.

Atunci, Barcelona a câștigat cu 5-1 (după prelungiri) pe ”Camp Nou” în fața londonezilor, la care a jucat din minutul 102 și fostul internațional român Dan Petrescu, care l-a înlocuit pe Didier Deschamps.

Rezultatele și marcatorii din prima manşă a optimilor Champions League

Marţi

Galatasaray Istanbul - Liverpool 1-0

A marcat: Mario Lemina 7.

Atalanta - Bayern Munchen 1-6

Au marcat: Mario Pasalic 90+3, respectiv Josip Stanisic 12, Michael Olise 22, 64, Serge Gnabry 25, Nicolas Jackson 52, Jamal Musiala 67.

Atletico Madrid - Tottenham Hotspur 5-2

Au marcat: Marcos Llorente 6, Antoine Griezmann 14, Julian Alvarez 15, 55, Robin Le Normand 22, respectiv Pedro Porro 26, Dominic Solanke76.

Newcastle United - FC Barcelona 1-1

Au marcat: Harvey Barnes 86, respectiv Lamine Yamal 90+6 - penalty.

Miercuri:

Bayer Leverkusen - Arsenal 1-1

Au marcat: Robert Andrich 46, respectiv Kai Havertz 89 - penalty.

Bodo/Glimt - Sporting Lisabona 3-0

Au marcat: Sondre Brunstad Fet 32 - penalty, Ole Didrik Blomberg 45+1, Kasper Hogh 71.

Paris Saint-Germain - Chelsea 5-2

Au marcat: Bradley Barcola 10, Ousmane Dembele 40, Vitinha 74, Hvicea Kvaraţhelia 86, 90+4, respectiv Malo Gusto 28, Enzo Fernandez 57.

Real Madrid - Manchester City 3-0

A marcat: Fede Valverde 20, 27, 42.

Vinicius Junior (Real Madrid) a ratat un penalty în min. 58 (a apărat Gianluigi Donnarumma).

* Partidele din manşa secundă vor avea loc pe 17 şi 18 martie.

