Paris Saint-Germain, campioana en titre a Europei, a dispus de Chelsea cu 5-2 în turul din optimile Champions League, luându-şi astfel revanşa după finala Cupei Mondiale a Cluburilor de anul trecut, pierdută cu 0-3 în faţa londonezilor.

PSG - Chelsea 5-2 în optimile UCL 2025-2026

Parizienii au condus de două ori, prin golurile înscrise de Bradley Barcola (10) şi Ousmane Dembele (40), dar londonezii au revenit de fiecare dată, prin Malo Gusto (28), respectiv Enzo Fernandez (foto) (57).

Vitinha (74) a readus echipa antrenată de Luis Enrique în avantaj, cu o execuţie elegantă, profitând de o gafă a portarului Filip Jorgensen.

Georgianul Khvicha Kvaratskhelia, introdus pe gazon în minutul 62, a reuşit o dublă pe final (86 și 90+4), aducând-o mai aproape pe PSG de sferturile de finală.