GALERIE FOTO Alexia Căruțașu, românca din naționala Turciei, MVP în semifinala fără istoric Galatasaray - Voluntari din CEV Cup!

Alexia Căruțașu, românca din naționala Turciei, MVP în semifinala fără istoric Galatasaray - Voluntari din CEV Cup!
Echipa noastră nu a avut nicio șansă în fața turcoaicelor.

  • Carutasu alexia
Performanță remarcabilă pentru Alexia Căruțașu. Voleibalista care a ales naționala Turciei a semnat cu cel mai tare club din lume
CSO Voluntari 2005 a fost învinsă de Galatasaray Daikin cu scorul de 3-0 (25-14, 25-15, 25-19), miercuri seara, la Istanbul, în prima manşă a semifinalelor Cupei CEV la volei feminin.

Echipa ilfoveană s-a înclinat fără drept de apel, după o oră şi 15 minute de joc, în faţa a 1.000 de spectatori.

Galatasaray Istanbul - CSO Voluntari 3-0, returul se joacă pe 18 martie

Hannah Duchesneau, cu 15 puncte, a fost cea mai bună jucătoare de la Voluntari.

Românca Alexia Căruţaşu (vezi galeria foto), care reprezintă Turcia (”Aleksia Karutasu”), a fost MVP-ul lui Galatasaray, cu 17 puncte, iar Ilkin Aydin a contribuit cu 11 puncte.

Manşa secundă va avea loc pe 18 martie, în Sala Polivalentă din Bucureşti.

Volei Alba Blaj a jucat finala CEV Cup anul trecut, acum a fost eliminată în sferturi de Voluntari

Anul trecut, CS Volei Alba Blaj a jucat finala competiţiei. 

Echipa ardeleană a fost eliminată în sferturi de CSO Voluntari la ediţia actuală.

Info: Agerpres

