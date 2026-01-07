Bayern Munchen a intensificat presiunea în negocierile pentru reînnoirea contractului stoperului Dayot Upamecano.

Dayot Upamecano, aproape de prelungirea contractului cu Bayern Munchen

După luni de discuții fără rezultat privind prelungirea contractului său actual, care expiră în această vară, clubul bavarez a emis un ultimatum prin intermediul directorului general, Jan-Christian Dreesen.

Din ianuarie, fundașul central francez în vârstă de 27 de ani poate să negocieze cu alte cluburi, ceea ce determină conducerea campioanei Germaniei să urgenteze prelungirea contractului stoperului.

Upamecano a reacționat public după victoria lui Bayern cu 5-0 în meciul amical împotriva lui Salzburg, încercând să înlăture situația tensionată.

„Nu am nicio presiune. Vorbesc cu Max Eberl și Christoph Freund. Totul este în regulă. Sper să existe o soluție curând și să pot merge mai departe. Nu am un termen-limită. Pentru asta există agentul meu și face o treabă excelentă”, a explicat fundașul central francez, lăsând clar să se înțeleagă faptul că are încredere în abilitățile de negociere ale reprezentantului său, potrivit spaniolilor de la AS.

Reacția oficială dinspre Bayern Munchen

La rândul său, Dreesen a fost clar în stabilirea unui calendar pentru prelungirea contractului, deși fără a specifica un termen-limită.

„Nu mai poate amâna mult. Nu vreau să stabilesc o dată anume pentru că mâine ar fi peste tot la știri”, a declarat Jan-Christian Dreesen.

Întrebat despre relația sa cu directorul, Upamecano a răspuns: „Totul este în regulă cu toată lumea. Sunt foarte fericit să joc pentru acest club grozav și mă concentrez pe mine, lăsându-l pe agentul meu să vorbească”.

Merită amintit că Real Madrid, printre altele, îl are pe fundaș în vizor, încercând să îl aducă în calitate de jucător liber de contract din vară.

Dezvăluirea din presa internațională

Cuvintele directorului executiv al echipei de șase ori campioană europenă au avut un efect rapid. La doar o zi după avertismentul său adresat lui Upamecano, Bild și Le Parisien au relatat un acord de principiu între cele două părți.

Potrivit publicațiilor germane și franceze, citate de AS, jucătorul și clubul și-au redus diferențele cu privire la punctele critice ale negocierii, cum ar fi bonusul de reînnoire, clauza de reziliere și salariul, care ar urma să crească de la 12,5 milioane de euro la 20 de milioane de euro.



Prin urmare, se așteaptă ca Upamecano să semneze noul contract la sfârșitul acestei luni.

