Revelaţia FK Bodo/Glimt a făcut un pas uriaș spre sferturile de finală din Champions League, după victoria la scor de miercuri seara cu Sporting Lisabona, 3-0. Au marcat, pe rând, Sondre Brunstad Fet (32 - din penalty), Ole Didrik Blomberg (45+1) şi Kasper Hogh (71).

Cu un picior în sferturile de finală, acolo unde ar urma să întâlnească învingătoarea dublei dintre Bayer Leverkusen și Arsenal (1-1), Bodo/Glimt este văzută, în continuare, drept una dintre echipele cu șanse foarte mici pentru a pune mâna pe marele trofeu UEFA Champions League.

O surpriză de proporții din partea norvegienilor, în opinia specialiștilor, este cotată cu 75. Favorită rămâne Arsenal, urmată de Bayern Munchen și FC Barcelona.

Cotele pentru câștigarea UEFA Champions League, după turul sferturilor:

Arsenal - 3.75

Bayern Munchen - 4.50

FC Barcelona - 6.50

PSG - 7

Real Madrid - 7.50

Liverpool - 12

Atletico Madrid - 13

Manchester City - 30

Chelsea - 75

Bodo/Glimt - 75

Newcastle - 75

Bayer Leverkusen - 100

Rezultatele și marcatorii din prima manşă a optimilor Champions League

Marţi:

Galatasaray Istanbul - Liverpool 1-0

A marcat: Mario Lemina 7.

Atalanta - Bayern Munchen 1-6

Au marcat: Mario Pasalic 90+3, respectiv Josip Stanisic 12, Michael Olise 22, 64, Serge Gnabry 25, Nicolas Jackson 52, Jamal Musiala 67.

Atletico Madrid - Tottenham Hotspur 5-2

Au marcat: Marcos Llorente 6, Antoine Griezmann 14, Julian Alvarez 15, 55, Robin Le Normand 22, respectiv Pedro Porro 26, Dominic Solanke 76.

Newcastle United - FC Barcelona 1-1

Au marcat: Harvey Barnes 86, respectiv Lamine Yamal 90+6 - penalty.

Miercuri:

Bayer Leverkusen - Arsenal 1-1

Au marcat: Robert Andrich 46, respectiv Kai Havertz 89 - penalty.

Bodo/Glimt - Sporting Lisabona 3-0

Au marcat: Sondre Brunstad Fet 32 - penalty, Ole Didrik Blomberg 45+1, Kasper Hogh 71.

Paris Saint-Germain - Chelsea 5-2

Au marcat: Bradley Barcola 10, Ousmane Dembele 40, Vitinha 74, Hvicea Kvaraţhelia 86, 90+4, respectiv Malo Gusto 28, Enzo Fernandez 57.

Real Madrid - Manchester City 3-0