de Dan Chilom

Atletico este neînvinsă în ultimele 5 meciuri din toate competițiile, reușind 4 victorii și un egal. De partea cealaltă Real Madrid are 4 victorii la rând, iar în ultimul meci înainte de Supercupă, în campionat, a zdrobit Betisul cu scorul de 5-1.

Atletico Madrid - Real Madrid | Echipe probabile



ATLETICO MADRID: Oblak- Llorente, Marc Pubill, Hancko, Ruggeri- Simeone, Cardoso, Koke, Baena-Sorloth, Alvarez.

REAL MADRID: Courtois - Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras - Camavinga, Tchouameni - Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr - Garcia.

Xabi Alonso nu se va putea baza pe starul numărul unu al formației, Kylian Mbappe, fiind accidentat.

Diego Simeone nu se poate baza pe Lenglet.



Antrenorul lui Atleti a întâlnit-o pe Real Madrid de 48 de ori, pierzând de 20 de ori, remizând de 15 ori, și câștigând 13 partide.

Supercupa Spaniei - semifinale, de la 21:00. Echipe probabile + cotele la pariuri



În ultimele 10 partide directe, Atletico a câștigat de 4 ori, Madrid de 2 ori, iar 4 partide s-au terminat la egalitate.



Casele de pariuri o dau favorită la victorie pe Real Madrid, cu o cotă de 2.45, în timp de Atletico are o cotă de 2.90.



Real Madrid merge mai departe, cotă 1.78



Atletico merge mai departe, cotă 2.05.



Partida se va desfășura pe Alinma Stadium din Jeddah, Arabia Saudită.



Meciul va fi arbitrat de spaniolul Mateo Busquets.



Sugestia Sport.ro: Atletico merge mai departe, cotă 2.05

