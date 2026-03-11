Universitatea Craiova începe play-off-ul din postura de lider, cu 30 de puncte și un avans de două puncte față de urmăritoarea Rapid. Oltenii vor juca în prima etapă cu FC Argeș, pe teren propriu, și sunt văzuți drept favoriți pentru titlul așteptat de mai bine de 30 de ani în Bănie.

Toni Petrea (51 de ani), fost antrenor la FCSB și fost secund la Universitatea Craiova în staff-ul lui Filipe Coelho, este convins că oltenii vor câștiga titlul în acest sezon.

Toni Petrea e convins: ”Universitatea Craiova va câștiga campionatul”

Tehnicianul este de părere că Universitatea Craiova nu are un adversar pe măsură în play-off. În același timp, Petrea o felicită pe nou-promovata FC Argeș pentru clasarea în ”TOP 6” din postura de nou-promovată.

"Cu tot respectul pentru celelalte echipe din play-off, eu nu văd un adversar pe măsura Universității Craiova. Cu siguranță, Universitatea Craiova va câștiga campionatul. Au un lot bun, coeziunii, jocului echipei. Nu văd o echipă mai constantă decât ei în momentul de față.

Toate echipele din play-off au jucători buni, dar la Universitatea Craiova este altceva, o legătură puternică între jucători. Pe celelalte nu le văd capabile să țină ritmul până la final.

FC Argeș este surpriza campionatului și vreau să-l felicit pe Bogdan Andone pe această cale. Rămân la părerea că Universitatea Craiova nu are adversar la momentul actual", a spus Petrea, pentru site-ul digisport.ro.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.