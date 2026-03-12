Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Santiago Bernabeu” în turul optimilor UEFA Champions League. Real Madrid s-a impus cu 3-0 și are un avantaj uriaș în manșa retur de următoarea săptămână, care va avea loc pe ”Etihad”, la Manchester.

Thierry Henry, uluit după Real Madrid - City: ”L-am urmărit cu atenție, era peste tot / Merită toate laudele”

Thierry Henry, retras din fotbal în urmă cu 11 ani, a urmărit meciul și a explicat că în ciuda faptului că este un fan extrem de mare al Barcelonei, trebuie să le ofere credite celor de la Real Madrid pentru maniera în care echipa a pregătit duelul cu City.

Henry a sugerat că Federico Valverde merită toate laudele pentru hat-trick-ul de pe ”Bernabeu”. Mai mult, francezul a rămas uimit și de puștiul de 18 ani, Thiago Pitarch, care a bifat 76 de minute cu City.

”Sunt un mare fan al Barcelonei, un fan al Barcelonei! Dar trebuie să-i acorzi mult credit lui Madrid. Nimeni nu s-a așteptat. Și nimeni nu l-a văzut pe Valverde marcând un hat-trick. Oricine a spus că știe că Valverde va marca un hat-trick minte.

Vreau să vorbesc despre efortul colectiv pe care l-au depus astăzi. Așa câștigi meciurile. Toată lumea a apărat pentru toată lumea. Valverde merită laudele. Pentru că a fost un mare slujitor al clubului, iar marcarea a trei goluri nu este ceva ce i se întâmplă.

Vreau să vorbesc despre... Nu știu cum să-i pronunț numele, Pitarch. Pentru că l-am urmărit cu atenție în seara asta. Ce meci! Era peste tot”, a spus Henry, potrivit Marca.