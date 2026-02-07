VIDEO EXCLUSIV Play On Sport | Cum a jucat Drăgușin? Reacții imediat după Manchester United - Tottenham (VOYO)

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emisiunea Play On Sport e în fiecare sâmbătă și duminică, LIVE pe VOYO.

TAGS:
Premier Leagueplay on sportradu dragusinVoyo
Din articol

Andrei Grecu și invitații săi au discutat despre tot ce s-a întâmplat în Manchester United - Tottenham 2-0 și despre evoluția stoperului român Radu Drăgușin, component al lui Spurs. În direct pe VOYO, moderatorul Andrei Grecu și invitații săi, Costel Pantilimon, Cristi Pulhac și Robert Niță, au vorbit timp de 30 de minute despre modul în care United a reușit să se impună în fața echipei lui Drăgușin, dar și despre celelalte partide ale etapei din Premier League.

Play On Sport | Cum a jucat Drăgușin? Reacții imediat după Manchester United - Tottenham (VOYO)

  • Radu dragusin
×
United spurs min29 cartonas rosu
United spurs min31 dragusin
United spurs min38 gol 1 0
ÎNAPOI LA ARTICOL

Radu Drăguşin a început pe bancă meciul de pe Old Traford, dar eliminarea lui Romero, din minutul 29, cu roşu direct, l-a obligat pe Thomas Frank să schimbe şi românul a intrat pe teren, în minutul 32, în locul unui jucător ofensiv, Odobert.

Elevii lui Michael Carrick au deschis însă scorul în minutul 38, prin Mbeumo, iar Bruno Fernandes a stabilit scorul final în minutul 81.

Manchester United – Tottenham s-a terminat 2-0, iar elevii lui Carrick sunt pe locul 4, cu 44 de puncte, în vreme ce Totenham ocupă poziţia a 14-a, având 29 de puncte.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ARTICOLE PE SUBIECT
Verdict despre Radu Drăgușin după al patrulea meci la Tottenham: ”Are o scuză”
Verdict despre Radu Drăgușin după al patrulea meci la Tottenham: ”Are o scuză”
Newcastle - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30! "Coțofenele" încearcă să oprească seria neagră
Newcastle - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30! "Coțofenele" încearcă să oprească seria neagră
Radu Drăgușin, introdus de urgență în Manchester United - Tottenham, exclusiv pe VOYO. Ce s-a întâmplat
Radu Drăgușin, introdus de urgență în Manchester United - Tottenham, exclusiv pe VOYO. Ce s-a întâmplat
ULTIMELE STIRI
Reacția englezilor după ce a pățit Emma Răducanu, la Cluj: „A distrus-o!“
Reacția englezilor după ce a pățit Emma Răducanu, la Cluj: „A distrus-o!“
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi”
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi”
Arsenal - Sunderland 3-0 a fost în direct pe VOYO | Zubimendi și Gyokeres au marcat pe Emirates
Arsenal - Sunderland 3-0 a fost în direct pe VOYO | Zubimendi și Gyokeres au marcat pe Emirates
Minaur Baia Mare, victorie uriașă cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League
Minaur Baia Mare, victorie uriașă cu Thuringer HC, deţinătoarea trofeului European League
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT!
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă

Dorin Rotariu a semnat în ultima zi de mercato! Revenire în prima ligă

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu

Trofeul Malvensky, o bijuterie pe care Simona Halep o va înmâna campioanei Transylvania Open. Personalitățile care vor asista la finala Cîrstea - Răducanu



Recomandarile redactiei
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT!
Vestea primită de Radu Drăgușin: e OUT!
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi”
Transferul lui Dorin Rotariu, anunțat oficial: ”Bun venit și îți urăm un sezon de succes la noi”
Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”
Englezii au reacționat categoric după ce Radu Drăgușin a intrat în Manchester United - Tottenham: ”Nu a reușit să facă asta. Nota 6”
Rareș Burnete, la primul său gol în fotbalul profesionist! ”Cu adevărat frumos”
Rareș Burnete, la primul său gol în fotbalul profesionist! ”Cu adevărat frumos”
Lens - Rennes ACUM pe VOYO, meciul la care PSG tremură iar!
Lens - Rennes ACUM pe VOYO, meciul la care PSG tremură iar!
Alte subiecte de interes
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Maraton Play On Sport | Toate meciurile de azi din Premier League, analizate pe VOYO
Maraton Play On Sport | Toate meciurile de azi din Premier League, analizate pe VOYO
Florin Gardoș a povestit la Play on Sport cum era Crăciunul în Premier League
Florin Gardoș a povestit la Play on Sport cum era Crăciunul în Premier League
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!