Andrei Grecu și invitații săi au discutat despre tot ce s-a întâmplat în Manchester United - Tottenham 2-0 și despre evoluția stoperului român Radu Drăgușin, component al lui Spurs. În direct pe VOYO, moderatorul Andrei Grecu și invitații săi, Costel Pantilimon, Cristi Pulhac și Robert Niță, au vorbit timp de 30 de minute despre modul în care United a reușit să se impună în fața echipei lui Drăgușin, dar și despre celelalte partide ale etapei din Premier League.

Radu Drăguşin a început pe bancă meciul de pe Old Traford, dar eliminarea lui Romero, din minutul 29, cu roşu direct, l-a obligat pe Thomas Frank să schimbe şi românul a intrat pe teren, în minutul 32, în locul unui jucător ofensiv, Odobert.

Elevii lui Michael Carrick au deschis însă scorul în minutul 38, prin Mbeumo, iar Bruno Fernandes a stabilit scorul final în minutul 81.

Manchester United – Tottenham s-a terminat 2-0, iar elevii lui Carrick sunt pe locul 4, cu 44 de puncte, în vreme ce Totenham ocupă poziţia a 14-a, având 29 de puncte.