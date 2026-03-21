Manchester City a fost eliminată fără drept de apel de către Real Madrid în optimile Ligii Campionilor. „Los Blancos” s-au calificat în sferturi cu scorul de 5-1 la general, după un 3-0 pe Bernabeu în tur și un 2-1 pe Etihad.

Răzvan Raț, credit pentru Pep Guardiola

Proporțiile rezultatului, asociat cu evoluțiile mai slabe ale lui City din ultimii ani, au stârnit în lumea fotbalului întrebarea dacă Pep Guardiola a devenit un antrenor expirat pentru Manchester City.

Răzvan Raț s-a poziționat categoric de partea tehnicianului catalan. Raț a subliniat, în exclusivitate la Play On Sport, că Manchester City a avut ghinion împotriva madrilenilor, cunoscuți pentru pragmatismul lor din ultimii ani.

Raț: „Așa e Real Madrid în ultimii ani”

„Expirat?! Crezi că dacă pleacă și ridică mâna, crezi că n-are de muncă? Crezi că îl dă cineva afară?

Legat de disputa cu Real Madrid, fotbalul este extrem de nedrept dacă stai să te gândești. Cum același lucru cu City s-a întâmplat cu mănușile lui Courtois, cu crampoanele lui Courtois, cu vântul care a bătut și a scos-o din poartă.

Sincer, chiar după 3-0, până în primele 10 minute, se făcea 1-0, lucrurile se schimbau. Într-adevăr, așa e Real Madrid în ultimii ani: pragmatic, nu joacă nimic, dar te bate! Asta e clar!

Chiar și așa, City controlează meciul în 10. Într-adevăr, Real Madrid joacă pe contraatac și îi prinde cu cinci ocazii. Totuși, chiar și în 10 oameni, dacă țineți minte, Haaland a ratat, iarăși a scos Courtois. După aceea a scos iar Lunin”, a declarat Răzvan Raț, invitat la emisiunea Play On Sport.