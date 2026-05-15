Bogdan Andone a spus lucrurilor pe nume, după ce echipa sa a ratat din penalty și a avut un gol anulat

Giuleștenii au înscris prin Pașcanu (37'), Paraschiv (52') , în timp ce pentru piteșteni a marcat o „dublă” Bettaieb (65', 72').

Rapid a remizat pe terenul lui FC Argeș, scor 2-2 , într-un meci din runda a 9-a din play-off-ul Superligii.

Cătălin Straton, direct după ce Ricardo Matos a ratat penalty-ul de trei puncte din FC Argeș - Rapid: „E un gust amar”

Antrenorului lui FC Argeș s-a declarat mulțumit de felul în care a arătat echipa sa, care a obținut remiza după ce a fost condusă 0-2.

Bogdan Andone a fost întrebat despre faza golului anulat și a explicat că din punctul său de vedere Yanis Pîrvu joacă mingea.

„Cei intrați în repriza a doua, au adus un plus. Cred că puteam câștiga foarte ușor pe final cu acel gol al lui Kevin și acel penalty de la ultima fază. E la primul penalty ratat în acest sezon. O repriză a doua foarte bună, trebuie să rămânem cu ea. Îi felicit pe jucătorii mei.

M-ai întrebat poate dacă am greșit echipa, am încercat să vedem și jucători noi. Nu am avut posibilitatea să îl vedem la început de play-off, pentru un jucător tânăr care vine în România e greu să îl integrăm. Am făcut schimbări forțate.

Nu vreau să comentez de arbitraj, nu sunt arbitru, cred că a fost undeva 50%-50%. A fost decizia arbitrilor. Ce am văzut pe imagini, m-am uitat la televizor, e că jucătorul Rapidului nu mai avea mingea în control, când Yanis a făcut acea alunecare, a lovit mingea.

Cu unul din picioarele de sprijin, l-a lovit. Nu comentez, Nu sunt arbitru, nu știu reculamentul, mă abțin.

Noi vom lupta până la fluierul final. Nu va fi un meci simplu la CFR, știe să gestioneze foarte bine meciurile. Vom încerca să ne adunăm, cine va fi valid, Bettaieb e suspendat, vom merge și vom încerca să câștigăm meciul.”, a spus Bogdan Andone.

Rapid, out din lupta pentru cupele europene

Piteștenii erau deja scoși din ecuație din punct de vedere matematic și oricum nu aveau licența pentru a participa într-una dintre întrecerile fotbalistice de pe „Bătrânul continent”.

Giuleștenii sperau încă la un miracol, dacă ar fi obținut două victorii în ultimele două etape, iar Dinamo ar fi pierdut de fiecare dată.

Prin urmare, Rapid (locul 5, 33 de puncte) și FC Argeș (locul 6, 31 de puncte) se vor lupta în ultima rundă doar pentru a evita ultima poziție din play-off.

Așadar, Universitatea Craiova (46 de puncte), „U” Cluj (45), CFR Cluj (41) și Dinamo (37) sunt echipele care vor participa din partea României în cupele europene.