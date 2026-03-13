West Ham - Manchester City este sâmbătă seară, de la ora 22:00, în etapa cu numărul 30 din primul eșalon al Angliei. Meciul va fi în direct pe VOYO și va putea fi urmărit în format LIVE VIDEO și pe Sport.ro.

Pep Guardiola își scutură jucătorii: ”Dacă facem asta, se termină lupta la titlu”

La conferința de presă premergătoare duelului, Pep Guardiola, antrenorul ”cetățenilor”, a explicat că titlul în Anglia este cel mai dificil de adjudecat și că orice punct pierdut poate cântări enorm în lupta finală.

Din acest motiv, Guardiola a punctat faptul că elevii săi trebuie să dea totul cu West Ham ca să obține cele trei puncte, chiar dacă ”ciocănarii” sunt în ”zona fierbinte” a clasamentului, după 29 de etape.

”Cred că Premier League e cel mai dificil trofeu de luat. Știm că dacă o să pierdem puncte, se termină lupta la titlu. Ne-am chinuit multe luni în actuala stagiune.

Nu cred că nu o să luptăm până la final. Când câștigi titluri, e pentru că ai tratat fiecare meci cu seriozitate”, a spus Pep Guardiola la conferința de presă.

City vine după umilința cu Real Madrid din UEFA Champions League. Pe ”Bernabeu”, echipa lui Guardiola a cedat de trei ori și va avea o misiune infernală în returul optimilor de la ”masa bogaților”.

