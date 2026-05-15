Din nou pe bancă! Era în revenire de formă la FCSB, dar pierde primul „11” pentru meciurile de baraj

Accidentarea portarului Matei Popa îi dă planurile peste cap lui Octavian Popescu. Mijlocașul va reveni pe banca de rezerve a celor de la FCSB pentru meciurile de baraj.

Problemele medicale suferite de Matei Popa, care îl vor ține departe de gazon pe acest final de sezon, au consecințe directe asupra formulei de start de la FCSB. Cum staff-ul tehnic se vede nevoit să apeleze din nou la Ștefan Târnovanu între buturi, respectarea regulii U21 devine o provocare tactică. Cel care are de suferit din această decizie este Octavian Popescu.  

Jucătorul în vârstă de 23 de ani, evaluat la 600 de mii de euro, traversa o perioadă excelentă. Odată cu recenta schimbare a antrenorului, Popescu își recâștigase postul de titular în ultimele patru confruntări oficiale. Mai mult, în meciurile din play-out-ul SuperLigii, el a contribuit pe faza ofensivă, adunând un gol și o pasă decisivă. Reușita a venit din postura de mijlocaș stânga în duelul cu Petrolul, câștigat de roș-albaștri cu scorul de 3-1 pe teren propriu. Acum însă, contextul îl forțează să accepte din nou statutul de rezervă.

Alegerile pentru ofensivă

Pentru partidele decisive de la baraj, echipa va trebui să trimită în teren un alt tânăr jucător pentru a bifa cerințele regulamentare. Astfel, lupta pentru un loc în formația de start se va da între Alexandru Stoian și Mihai Toma.

Deși se afla într-o vizibilă creștere de formă, jucătorul cu 17 selecții la echipa națională U21 a României va lua loc pe bancă. Potrivit primelor informații, compartimentul de atac ales de FCSB pentru aceste dispute se va baza pe Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu și Juri Cisotti.

