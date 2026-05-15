Dorin Goian exclude posibilitatea ca Marius Șumudică să preia banca tehnică a campioanei României, amintind de conflictul de lungă durată dintre tehnician și club.

FCSB are nevoie urgentă de un antrenor principal, după ce Mirel Rădoi a acceptat oferta celor de la Gaziantep. În acest moment, echipa este pregătită provizoriu de Lucian Filip și Alin Stoica. Cei doi nu dețin licența PRO și pot asigura interimatul pentru o perioadă de cel mult 30 de zile.

Campioana României urmează să dispute barajul pentru Conference League. Gigi Becali și Mihai Stoica încearcă să găsească o soluție, după ce Elias Charalambous a evitat să ofere un răspuns concret privind o eventuală revenire. Printre variantele luate în calcul se numără și Marius Șumudică, dar conducerea clubului este reticentă din cauza modului în care suporterii ar putea percepe mutarea.

Reacția fermă a lui Dorin Goian

Dorin Goian respinge categoric aducerea fostului tehnician din Giulești pe banca tehnică a celor de la FCSB. Fostul apărător a evoluat timp de cinci ani la gruparea patronată de Gigi Becali, perioadă în care a strâns 152 de partide, a marcat 15 goluri și a oferit 6 pase decisive.

„Nu ar fi prima dată când un antrenor care a avut performanțe ca jucător să antreneze o rivală. Dar nu cred că este cazul lui Marius Șumudică. Personal, nici eu nu o văd ca pe o variantă. Nu are ce căuta acolo! La cât de mult ne-a înjurat toți anii aceștia, la cât a înjurat Steaua sau pe FCSB, chiar nu. Asta este părerea mea și nu văd această variantă ca fiind una bună”, a transmis Dorin Goian, potrivit Digisport.