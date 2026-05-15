Meciul va putea fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Înaintea duelului de pe „Villa Park”, Arsenal, Manchester City și Manchester United sunt deja calificate în UEFA Champions League. Penultimul loc disponibil se decide chiar în această confruntare.

Atât Aston Villa, cât și Liverpool au nevoie de victorie pentru a-și securiza matematic prezența în UEFA Champions League sezonul viitor.

Formația lui Unai Emery are și varianta câștigării UEFA Europa League pentru a ajunge în UCL, însă succesul din campionat pare cea mai simplă cale.

Villa vine după remiza 2-2 cu Burnley, rezultat care a complicat serios lupta pentru top 5. În ultima etapă, echipa din Birmingham va juca în deplasare cu Manchester City.

De partea cealaltă, Liverpool încă tremură pentru calificare după egalul 1-1 cu Chelsea. Echipa antrenată de Arne Slot are un avans de patru puncte față de locul 6, însă sezonul a fost mult sub așteptări pentru „cormorani”.

Liverpool a pierdut deja 11 meciuri în campionat și opt partide în deplasare, cele mai slabe statistici din ultimul deceniu.