”Ar fi diferit cu el?” Ilie Dumitrescu a spus unde a greșit Gâlcă la Rapid și a dat verdictul despre venirea lui Pancu

După meci, Costel Gâlcă a făcut anumite acuzații la adresa conducătorilor clubului din Giulești și a transmis că meciul cu Universitatea Craiova va fi ultimul pentru el pe banca lui Rapid.

În ultima perioadă s-a vehiculat că șefii din Giulești plănuiau oricum să îl înlocuiască pe Costel Gâlcă cu Daniel Pancu, iar Ilie Dumitrescu susține că venirea lui Daniel Pancu la Rapid ar fi o mutare bună pentru gruparea giuleșteană.

Fostul atacant al Generației de Aur este de părere că Gâlcă nu a reușit să gestioneze vestiarul lui Rapid așa cum ar fi trebuit, motiv pentru care îl găsește vinovat și pe tehnician pentru situația în care se află alb-vișinii în momentul de față.

De altfel, Ilie Dumitrescu susține că Gâlcă a greșit și în momentul în care a declarat public faptul că nimeni din conducerea clubului nu l-a ascultat.

”Cu Pancu, cel puțin, va exista un lider și un rapidist pe bancă. Va gestiona foarte bine și vestiarul. Să spui înainte de meci că atmosfera nu prea este bine, cumva s-a greșit undeva. Undeva s-a greșit și asta este responsabilitatea lui 100%, să aibă o relație bună și să scoată maximum de la vestiar, modul cum gestionezi un vestiar. Pe urmă, că nu l-a ascultat nimeni, nici aici nu e ok”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.