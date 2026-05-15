La finalul meciului, Costel Gâlcă, antrenorul alb-vișiniilor, a transmis că partida cu Universitatea Craiova va fi ultima pentru el pe banca echipei și a lansat mai multe acuzații la adresa conducătorilor clubului, pe care i-a acuzat de lipsă de profesionalism.

Cristi Săpunaru: ”La Rapid, domnul Pederzoli a fost absent!”

Cristi Săpunaru, fostul căpitan al lui Rapid, a vorbit despre situația în care a ajuns echipa sa de suflet și a identificat unul dintre vinovații care au dus la acest lucru.

Chiar dacă spune că jucătorii și staff-ul tehnic au prima vină, Săpunaru l-a scos în evidență și pe directorul sportiv al clubului, Mauro Pederzoli despre care a spus că a fost invizibil la Rapid. Mauro Pederzoli a fost adus de Dan Șucu în Giulești într-un moment în care funcția de director sportiv îi fusese promisă lui Săpunaru, după retragerea acestuia.

”Toți au o parte de vină, inclusiv conducerea. Cea mai importantă vină, până la urmă, a fost în iarbă: jucătorii și staff-ul. Indiferent de ce greșeli face conducerea, cei care intră pe teren sunt jucătorii, iar cel care îi antrenează este antrenorul.

Eu am fost acolo, iar de câte ori ne-a fost greu, conducerea a încercat să ne ajute, iar principalii vinovați am fost noi și antrenorul.

Eu nu am nimic cu dânsul, cu domnul Pederzoli, dar la Rapid a fost invizibil. Merge la antrenamente, asta da. Nu mi se pare că Dan Șucu a scăpat lucrurile de sub control”, a spus Cristi Săpunaru la Digi Sport.