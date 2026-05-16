Pep Guardiola a făcut anunțul despre viitorul său

Antrenorul Pep Guardiola susţine că mai are „încă un an” din contractul său cu Manchester City, în timp ce speculaţiile privind viitorul său continuă, scrie news.ro.

Sâmbătă, antrenorul în vârstă de 55 de ani va conduce echipa City la Stadionul Wembley pentru a 24-a oară într-o semifinală sau finală de cupă internă.

Echipa lui Guardiola va înfrunta Chelsea în finala Cupei Angliei (începând la ora 17:00), urmărind să realizeze o dublă, după ce a câştigat Cupa Ligii în urma victoriei asupra lui Arsenal din martie.

Se vorbeşte în continuare că spaniolul îşi va da demisia din funcţie în vară, după un deceniu la cârma echipei, BBC Sport auzind şi zvonuri similare.Întrebat în conferinţa de presă de dinaintea meciului dacă sâmbătă ar putea fi ultima sa vizită la Wembley, Guardiola a răspuns "în niciun caz".

Apoi a sugerat glumeţ, zâmbind, că mai are "încă un an de contract" - înainte de a părăsi rapid sala. Guardiola urma oricum să plece, deoarece aceasta era ultima întrebare.

În acest moment, nici Guardiola, nici clubul nu au confirmat nimic cu privire la viitorul său imediat, dar se pare că fostul antrenor principal al echipei Chelsea, Enzo Maresca, se numără printre principalii candidaţi la înlocuirea sa.

City ar prefera ca Guardiola să rămână cât mai mult timp posibil, dar surse au declarat pentru BBC Sport că există o incertitudine reală cu privire la faptul dacă acesta îşi va duce la bun sfârşit ultimul an de contract.

Guardiola, care continuă să insiste public că îi place să lucreze la club, a câştigat 19 trofee în perioada petrecută la City, inclusiv şase titluri de campion al Premier League, Liga Campionilor şi două Cupe FA.

Echipa sa rămâne în cursa pentru al şaptelea titlu de campion din mandatul său, dar se află la două puncte în spatele liderului Arsenal, cu două etape rămase de jucat.

Guardiola: ”19 titluri în zece ani nu e rău”

Întrebat dacă mandatul său este definiţia măreţiei, Guardiola a răspuns flexându-şi bicepsul şi spunând: "Da, desigur, 19 titluri în 10 ani nu e rău. Ei ştiu că nu trebuie să aştepte până plec, ştiu că am fost distractiv. Aşadar, 19 titluri - luptând pentru al 20-lea în 10 ani - nu e rău, sincer".