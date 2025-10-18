Pep Guardiola îl vrea înapoi! Starul plecat de la City face ravagii la noua echipă: „Mi-ar plăcea să îl am”

Manchester City a avut în ultimii ani în lot unii dintre cei mai buni jucători din lume, dar din cauza concurenței acerbe de la formația din Premier League mai mulți au fost vânduți la alte echipe.

Pep Guardiola l-ar vrea pe Julian Alvarez în lotul lui Manchester City



Julian Alvarez nu era mulțumit de minutele pe care le primea la Manchester City, formație la care a venit iulie 2022 în schimbul a aproximativ 22 de milioane de euro.

Argentinianul a cerut să plece la o formație unde să devină „vioara întâi”, pentru că ar fi avut șanse meci în concurența cu Erling Haaland din lotul „cetățenilor”.

Astfel, atacantul argentinian a fost cedat la Atletico Madrid în schimbul a 75 de milioane de euro, iar la formația madrilenă a devenit imediat om de bază.

Întrebat despre Julian Alavarez, Pep Guardiola a recunoscut că și-ar fi dorit să îl păstreze, dar a înțeles motivele pentru care a ales să o părăsească pe Manchester City în vara lui 2024.