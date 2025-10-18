Pep Guardiola îl vrea înapoi! Starul plecat de la City face ravagii la noua echipă: „Mi-ar plăcea să îl am”

Pep Guardiola îl vrea înapoi! Starul plecat de la City face ravagii la noua echipă: „Mi-ar plăcea să îl am"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pep Guardiola a vorbit despre un star plecat de la Manchester City.

Pep Guardiola Julian Alvarez Premier League Manchester City Atletico Madrid
Manchester City a avut în ultimii ani în lot unii dintre cei mai buni jucători din lume, dar din cauza concurenței acerbe de la formația din Premier League mai mulți au fost vânduți la alte echipe.

  • Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.

Pep Guardiola l-ar vrea pe Julian Alvarez în lotul lui Manchester City

Julian Alvarez nu era mulțumit de minutele pe care le primea la Manchester City, formație la care a venit iulie 2022 în schimbul a aproximativ 22 de milioane de euro.

Argentinianul a cerut să plece la o formație unde să devină „vioara întâi”, pentru că ar fi avut șanse meci în concurența cu Erling Haaland din lotul „cetățenilor”.

Astfel, atacantul argentinian a fost cedat la Atletico Madrid în schimbul a 75 de milioane de euro, iar la formația madrilenă a devenit imediat om de bază.

Întrebat despre Julian Alavarez, Pep Guardiola a recunoscut că și-ar fi dorit să îl păstreze, dar a înțeles motivele pentru care a ales să o părăsească pe Manchester City în vara lui 2024.

„Julian Alvarez este foarte bun. De aceea joacă la una dintre cele mai bune echipe din lume, Atletico Madrid, și pentru unul dintre cei mai buni antrenori, având performanțe incredibile.

Poate că mi-ar fi plăcut să îl am în continuare, dar am înțeles de ce a plecat”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă de dinaintea duelului cu Everton.

În acest sezon, atacantul argentinian are șapte goluri și trei pase de gol în nouă meciuri jucate pentru Atletico Madrid.

100 de milioane de euro este cota lui Julian Alvarez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

