Grealish, care prindea tot mai puține minute la Manchester City în precedentele două sezoane, a fost cedat la Everton, în această vară, sub formă de împrumut. La finalul sezonului trecut, Pep Guardiola îi transmitea public englezului că trebuie să își găsească o echipă la care să evolueze constant.

Pep Guardiola: "Impactul lui Grealish la Everton, uriaș din prima zi"

Grealish are parte de un start de sezon entuziasmant la Everton. În primele 7 apariții în Premier League a reușit patru pase decisive, iar în ultima rundă, 2-1 contra lui Crystal Palace, a marcat golul victoriei.



Întrebat despre forma lui Grealish, Pep Guardiola a spus vineri: "Evident că urmărim ce face Grealish. Impactul avut la noua echipă a fost uriaș din prima zi. Are parte de minute, adică de ceea ce și-a dorit. Decizia a fost luată împreună cu el. Este un băiat extraordinar și mă bucur că acum joacă meci de meci".

Grealish, fără drept de joc contra lui City



Pentru Manchester City urmează chiar duelul cu Everton (sâmbătă, 17:00, VOYO), însă Jack Grealish nu va putea juca. Regulamentul din Premier League le interzice fotbaliștilor să evolueze împotriva cluburilor de care aparțin. Există însă și excepții, însă numai în cazul în care cluburile semnează un acord la momentul împrumutului.



"Acestea sunt regulile. Când voi fi eu președintele unei instituții importante din Anglia, poate că le voi schimba. Dacă ar fi jucat, ar fi fost frumos", a mai spus Guardiola.

VIDEO Jack Grealish, gol decisiv în Everton - Crystal Palace 2-1

