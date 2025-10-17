Wendeson Wanderley Santos de Melo sau Dell, așa cum este cunoscut în țara sa natală, este unul dintre cei mai interesanți jucători tineri din Brazilia.

Atacantul de 17 ani a atras atenția mai multor cluburi importante din Europa, printre care și Manchester City, în urma prestațiilor de luat în seamă.



„Haaland din Brazilia” are o clauză de reziliere de 100.000.000 de euro



Dell este cunoscut pentru abilitatea lui ieșită din comun de a marca, iar atacantul brazilian a reușit 40 de goluri în 34 de meciuri pentru Bahia U17, în 2023 și a fost convocat în naționala Brazilie pentru Cupa Mondială U17 din Qatar, scrie The Sun.

Datorită abilității sale ieșite din comun de a marca el s-a ales cu porecla „Haaland din Sertao”, Sertao fiind regiunea din nord-vestul Braziliei de unde provine.

Bahia este conștientă de talentul jucătorului de doar 17 ani, astfel că i-a setat clauza de reziliere la 100 de milioane de euro.

Atacantul brazilian a recunoscut că i-ar surâde un transfer la Manchester City, care are cele mai mari șanse să îl transfere, pentru că proprietarii lui City dețin 90% din acțiunile lui Bahia.

Cu toate acestea, Dell a explicat că mai întâi își dorește să facă performanță la formația din Brazilia.

„Am acest vis să joc pentru un club precum Manchester City, care pentru mine este cel mai bun club din lume. Dar cred că lucrurile se vor întâmpla de la sine.

Înainte de asta, vreau să joc aici, la Bahia, să câștig titluri, să devin un idol și apoi să-mi croiesc drumul în Europa.”, a declarat puștiul conform ESPN.

Cât despre asemănarea cu golgheterul norvegian al lui Manchester City, jucătorul de 17 ani a recunoscut că îl admiră.

„Haaland este o inspirație pentru mulți. Este un tip ale cărui videoclipuri îmi plac la nebunie, atât în ​​afara careului, cât și în interiorul lui.

Cred că mișcările mele sunt similare cu ale lui.”, a mai spus Dell.

