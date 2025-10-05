Catalanii ar dori să îl transfere pe Erling Haaland, atacantul norvegian de 25 de ani, cotat la 180 de milioane de euro.

Pep Guardiola: ”Nu cred că Haaland e atât de prost!”

Pep Guardiola a reacționat după zvonurile apărute și a transmis că orice club din lume și-ar dori să îl aibă în echipă pe atacantul norvegian.

”Spune-mi un singur club pentru care n-ar fi un vis să-l aibă pe Erling Haaland. Înțeleg că pentru Barcelona e un vis să-l aibă. Dacă n-ar fi cu noi, ar fi un vis și pentru City”, a spus Pep Guardiola, conform Mundo Deportivo.

Cu toate acestea, Guardiola este destul de sigur că viitorul lui Erling Haaland este legat de Manchester City și a subliniat că atacantul se simte foarte bine pe Etihad.

”Ce o să se întâmple? Adevărul e că nu știu. Are un contract lung aici, cred că îi merge foarte bine, marchează multe goluri, vrea mereu să joace mai bine, vrea mereu să creeze mai multe ocazii pentru a înscrie mai mult. Nu cred că Erling este atât de prost să semneze ceva ce nu vrea să respecte. Asta e sigur, dar, în fotbal, cine știe ce va fi în viitor?”, a adăugat antrenorul.

