"Sunt sigur că va avea o carieră aici timp de mulți ani"

Deși are la dispoziție un lot cotat la 1.23 miliarde de euro și a transferat, în ultimii ani, jucători ca Tijjani Reijnders (AC Milan), Rayan Ait-Nouri (Wolverhampton), Rayan Cherki (Ol. Lyon), James Trafford (Burnley), Gianluigi Donnarumma (PSG), Omar Marmoush (E. Frankfurt), Nico Gonzalez (FC Porto), Vitor Reis (Palmeiras), Savinho (Troyes), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Matheus Nunes (Wolverhampton), Jeremy Doku (Rennes), Mateo Kovacic (Chelsea) sau Claudio Echeverri (River Plate), managerul Pep Guardiola spune că este impresisonat de profesionalismul uzbekului Abdukodir Khusanov.



"Poate juca pe orice poziție defensivă, cu excepția postului de fundaș stânga. Nu este un jucător care își creează multe ocazii de atac, dar viziunea sa este extraordinară. Este solid, echilibrat și incredibil de concentrat. Este o achiziție excepțională, una dintre cele mai bune achiziții pe care le-a făcut clubul în ultimii ani. Sunt sigur că va avea o carieră aici timp de mulți ani", a declarat Guardiola despre elevul său.



Va juca la CM 2026 alături de Uzbekistan

Abdukodir Khusanov (21 de ani / 186 cm) este născut la Tashkent (Uzbekistan) și s-a format la juniorii lui FC Bunyodkor. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Energetik-BGU Minsk (2022-2023), Lens (2023-2025) și Manchester City (2025-prezent).



Are 22 de selecții pentru naționala de seniori a Uzbekistanului, cu care a participat la CAFA Nations Cup 2023 (finală), AFC Asian Cup 2024 (sfertturi de finală), JO 2024 (faza grupelor) și a reușit calificarea în premieră la Campionatul Mondial din 2026.



Acesta este fiul fostului fotbalist Khikmat Khashimov (45 de ani), fost mijlocaș la MHSK Tashkent, Sogdiana Jizzakh, Metallurg Bekabad, Lokomotiv Tashkent, FC Andijon, Nasaf Qarshi, Bunyodkor și naționala Uzbekistanului (11 selecții). Poate evolua ca stoper și fundaș dreapta și este cotat la 35 de milioane de euro. A fost cumpărat de Rennes pentru 400.000 de euro și vândut lui Manchester City pentru 40 de milioane de euro.



Foto - Getty Images

